Кличко відмовився від поєдинку з Маскаєвим

Український боксер Володимир Кличко, який володіє титулом чемпіона IBF (Міжнародна федерація боксу) у важкій вазі, відмовився проводити об`єднувальний бій з росіянином Олегом Маскаєвим, якому належить пояс WBC (Всесвітня боксерська рада). Наступним суперником Кличка-молодшого стане американець Рей Остін.

Як повідомляє інтернет-видання "Газета.Ru" з посиланням на промоутерську компанію братів Кличків К2 Promotion, український боксер вирішив провести захист титулу IBF проти Остіна, який є обов`язковим претендентом. Нагадаємо, що переговори про бій Маскаєв - Кличко велися впродовж останніх тижнів, але поєдинок, який міг пройти в Москві 21 квітня, не відбудеться.

Таким чином, наступним суперником Олега Маскаєва, швидше за все, стане переможець запланованого на 6 січня бою Семюел Пітер (Нігерія) - Джеймс Тоуні (США). Один з цих боксерів отримає статус обов`язкового претендента WBC і зможе посперечатися за титул з Маскаєвим, якщо під час переговорів сторонам вдасться уникнути нерозв`язних суперечностей.

Що стосується Володимира Кличка, то він поки не підписав контракт на бій з Остіном, але представники боксера вже заявили, що поєдинок пройде 10 березня 2007 року в Німеччині.

Лента.ру