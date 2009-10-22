Кличку і Повєткіну встановили дедлайн

Українського боксера-важковаговика Володимира КЛИЧКА зобов`язали провести бій з росіянином Олександром ПОВЄТКІНИМ до кінця 2010 року, повідомляє ІТАР-ТАСС. Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація боксу (IBF).

За версією цієї організації Володимир КЛИЧКО є чемпіоном світу, а О.ПОВЄТКІН - офіційним претендентом.

Росіянин мав зустрітися з КЛИЧКОМ-молодшим, який володіє також титулом за версією WBO (Всесвітня боксерська організація), ще наприкінці 2008 року. Проте під час підготовки до поєдинку О.ПОВЄТКІН одержав важку травму ноги, і бій відмінили.

У грудні 2008 року Володимир КЛИЧКО нокаутував американця Хасіма РАХМАНА, у червні 2009 року - Руслана ЧАГАЄВА з Узбекистану, а його бій з О.ПОВЄТКІНИМ перенесли на осінь 2009 року. Проте цей поєдинок знов не відбувся, оскільки українець одержав травму.

На початку 2010 року Володимир КЛИЧКО мав зустрітися з офіційним претендентом WBO американцем Еді ЧЕМБЕРСОМ. За словами українського боксера, цей поєдинок відбудеться не пізніше квітня.

Що стосується О.ПОВЄТКІНА, то на початку 2010 року він мав провести бій за звання "тимчасового" чемпіона IBF. Одним з найбільш вірогідних суперників росіянина називається колишній чемпіон світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) нігерієць Семюел ПІТЕР.