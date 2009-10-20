Шева спробує знову засмутити Інтер

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА нападаючий збірної України Андрій Шевченко, який нещодавно повернувся в "Динамо" знову побуває на "Сан-Сіро", де кияни зіграють з "Інтернаціонале".

За час перебування в "Мілані" Шевченко провів 14 м`ячів у ворота "нерадзуррі" і двічі допоміг вибити "Інтер" з Ліги чемпіонів. У сезонах 2002/03 і 2004/05 саме українець провів вирішальні м`ячі у ворота чорно-синіх. Цього разу Шева вже у складі киян постарається знову засмутити "Інтер". "Я знов приїду на стадіон, на якому грав вісім років, - сказав Шевченко. - У мене збереглися про той час прекрасні спогади. Ми протистоятимемо класній команді з чудовими гравцями і тренером. Наше завдання - боротися за кожну секунду, проведену на полі, і створити "Інтеру" проблеми".

У 90-і роки Шевченко зробив собі ім`я якраз у "Динамо". Десять років по тому він повернувся в рідний клуб після виступів за "Мілан" та "Челсі". "Для мене дуже важливо, що я можу закінчити кар`єру там, де вона починалася, - каже 33-річний гравець. - Це остання зупинка в моїй кар`єрі. Я народився в Київській області. Мені було два роки, коли моя сім`я перебралася до Києва. У дев`ять я почав грати за дитячу команду "Динамо". Пізніше я залишив ці місця, але зараз повернувся, щоб грати тут і, можливо, завершити кар`єру".

Після повернення улюбленець київських уболівальників забив вже три м`ячі і допоміг клубу свого дитинства на чотири очки відірватися від "Шахтаря" в першості України. Що стосується Ліги чемпіонів, то в першому турі підопічні Валерія Газзаєва перемогли "Рубін" з рахунком 3:1, але в другому нічого не змогли протиставити "Барселоні" (0:2) і тепер займають другий рядок у групі F.

"Як далеко ми зможемо пройти? Хороше питання, - роздумує Шевченко. - У нас хороший підбір гравців, але нам бракує досвіду. Ця команда, безумовно, може виступити добре. Але для цього ми повинні боротися кожну секунду, ускладнювати життя всім грандам у нашій групі і прагнути вийти з групи якщо не з першого, то з другого місця".

У системі київського клубу зараз працює екс-партнер Шевченка по атаці Сергій Ребров, який тренує молодіжну команду. Чи не хоче Шевченко в майбутньому знову скласти тандем з Ребровим? "Ми з ним хороші друзі, - сказав форвард. - Але найближчим часом навряд чи, адже Сергій завершив кар`єру і працює з молоддю, а мені ще хочеться грати. Поки що я не переситився футболом, але одного разу, можливо, задумаюся про тренерську кар`єру. Напевне знати не можна".

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