Роналдо позбавився зайвих кілограмів (фото)

Бразильські журналісти з видання Folha de Sao Paulo в черговий раз торкнулися теми зайвої ваги кращого бомбардира в історії чемпіонатів світу, форварда "Реала" і збірної Бразилії Роналдо. Журналісти відзначили, що нападаючий, який приїхав до Бразилії на різдвяні канікули, позбавився живота.

"Роналдо у відмінній формі – у нього немає живота, який не давав йому грати в повну силу на чемпіонаті світу в Німеччині", - наводить витяг з бразильської газети агентство AFP. За останній рік в пресі не раз піднімалося питання про те, що Роналдо має зайву вагу. В Іспанії одного з кращих нападаючих в історії світового футболу навіть прозвали "El Gordo" (один з варіантів перекладу – "Товстун").

Сам нападаючий на одній з останніх прес-конференцій закликав припинити обговорювати його вагу. "Коли я забиваю, незалежно від того, в якій я формі – мене хвалять усі підряд, коли я йду з поля без забитого м`яча – я стаю жирним. Це просто нестерпно", - сказав 30-річний форвард.

Лента.ру