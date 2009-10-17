Результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні - перший ігровий день 10-го туру Чемпіонату України з футболу. Серед результатів ігор, що завершилися на даний момент, можна відзначити нищівну поразку Зорі, завдану Кривбасом, і програш Ворскли (підопічні Павлова прримудрилися пропустити два голи в кінцівці матчу)

Україна. Прем`єр-ліга. 10 тур

Чорноморець - Закарпаття 2 : 0 (Ребьонок 25, Мірошник 28)

Кривбас - Зоря 4 : 0 (Максимов 13, 40; Бартуловіч 68, 77)

Ворскла - Металург Д 1 : 2 (Маркоскі 12 - Сержіо 80, Мхітарян 92)

Металург З - Дніпро 1 : 3 (Польвий 49 – Ротань 5, Селезньов 26, Гоменюк 28)

У ці хвилини стартує останній на сьогодні поєдинок - Динамо - Оболонь.