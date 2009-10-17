Результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу
19:03, 17 жовтня 2009Спорт
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Кривбас "виніс" Зорю
Сьогодні - перший ігровий день 10-го туру Чемпіонату України з футболу. Серед результатів ігор, що завершилися на даний момент, можна відзначити нищівну поразку Зорі, завдану Кривбасом, і програш Ворскли (підопічні Павлова прримудрилися пропустити два голи в кінцівці матчу)
Україна. Прем`єр-ліга. 10 тур
Чорноморець - Закарпаття 2 : 0 (Ребьонок 25, Мірошник 28)
Кривбас - Зоря 4 : 0 (Максимов 13, 40; Бартуловіч 68, 77)
Ворскла - Металург Д 1 : 2 (Маркоскі 12 - Сержіо 80, Мхітарян 92)
Металург З - Дніпро 1 : 3 (Польвий 49 – Ротань 5, Селезньов 26, Гоменюк 28)
У ці хвилини стартує останній на сьогодні поєдинок - Динамо - Оболонь.
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