Абрамович більше не купуватиме зірок для Челсі

Російський бізнесмен-мільярдер Роман Абрамович, який володіє футбольною командою "Челсі", заявив, що більш не має наміру витрачати шплені гроші на придбання зірок.

Як повідомляє ВВС, відтепер він робить ставку на вихованців академії "Челсі".

"Наша тактика змінилася, і тепер ми розраховуватимемо переважно на випускників своєї академії, в яких ми немало вклалися. Ми сподіваємося, що цей проект дасть свої плоди, - заявив Абрамович в інтерв`ю газеті The Observer. - Відтепер ми витрачатимемо значно менше грошей на трансферному ринку".

Абрамович зізнався, що має право голосу щодо придбання того чи іншого футболіста, але, наполягає, що останнє слово все одно залишається за головним тренером Жозе Моурінью. "Я не займаюся селекційною політикою команди. Звичайно, я не можу сказати, що взагалі не відіграю ніякої ролі в трансферному житті клубу, але наголошу, що моє становище в цій сфері є нижчим, ніж у тренерів", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, які відносини його пов`язують з Жозе Моурінью, Абрамович відповів: "Нас не можна назвати нерозлучними друзями, але відносини у нас достатньо теплі. Загалом, я ставлюся до нього з величезною пошаною".

Після 19 турів чемпіонату Англії "Челсі" іде на другому місці, поступаючись двома очками "Манчестер Юнайтед".

РІА "Новости"