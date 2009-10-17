Півзахисник збірної Росії: українці знають наших гравців як облуплених

Півзахисник збірної Росії Дініяр Білялетдінов поділився своєю думкою з приводу того, з ким було б краще зустрітися в стикових матчах за право участі на чемпіонаті світу 2010 року в ПАР.

"Ірландія не подарунок. Про Боснію і Словенію, якщо чесно, нічого не знаю. Ну і зовсім не хочеться зустрічатися з Україною. Чому? Вони знають наших футболістів як облуплених. Сусіди ж!" - відзначив футболіст "Евертона" в інтерв`ю виданню "Московський комсомолець".

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