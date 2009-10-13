Попереду ще багато Олімпійських ігор

12 жовтня президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА та глава представництва компанії «Самсунг Електронікс» в Україні Йонг Чул ПАРК підписали угоду про співробітництво на 2009-2012 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, ця угода, як і попередні, включає надання коштів та продукції компанії для забезпечення підготовки українських спортсменів до XXІ зимових Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері, Олімпіади-2012 у Лондоні, а також І Юнацьких Олімпійських ігор – літніх у Сінгапурі-2010 та зимових в Інсбруці-2012.

«Впевнений, що сьогоднішня подія дозволить продовжити наші олімпійські проекти, адже Національний олімпійський комітет у повній мірі виконує заявлені раніше плани, не згорнувши жодного запланованого проекту», - підкреслив С.БУБКА.

В НОК зазначають, що співпраця з компанією розпочалася ще в 2000 році, коли компанія підтримала підготовку українських атлетів до Ігор у Сіднеї. Допомога від «Самсунг Електронікс» надавалась також під час підготовки до зимових Ігор у Солт-Лейк-Сіті та Туріні, літніх в Афінах і Пекіні.