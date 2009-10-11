Ющенко привітав збірну України з футболу з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Національну збірну команду України з футболу зі здобуттям принципової перемоги у відбірковому матчі Чемпіонату світу 2010 року з футболу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО відзначив, що у напруженому, безкомпромісному двобої з одним із грандів світового футболу українські футболісти продемонстрували прекрасну колективну гру й довели, що їм до снаги подолати будь-якого суперника.

Від імені всіх українських уболівальників Президент подякував Національній збірній за високий професіоналізм, спортивну доблесть і прагнення перемагати.

Глава держави побажав команді здоров’я, щастя, невичерпної енергії та подальших спортивних звитяг на славу Україні.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу 10 жовтня у матчі відбіркового туру Чемпіонату світу з футболу-2010 проти збірної Англії здобула перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол - на рахунку гравця "Дніпра" Сергія НАЗАРЕНКА.