УЄФА задоволений підготовкою України до Євро-2012 – директор турніру
13:53, 07 жовтня 2009Спорт
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На сьогоднішній день...
Європейський футбольний союз задоволений прогресом у підготовці України до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН.
За його словами, УЄФА позитивно оцінює все, що було зроблено в Україні за час, котрий минув після 13 травня, коли були визначені міста-кандидати на право прийняти матч турніру.
«На сьогодні ми задоволені прогресом, якого було досягнуто в Україні», - сказав М.КАЛЛЕН.
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