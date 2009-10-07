УЄФА задоволений підготовкою України до Євро-2012 – директор турніру

Європейський футбольний союз задоволений прогресом у підготовці України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН.

За його словами, УЄФА позитивно оцінює все, що було зроблено в Україні за час, котрий минув після 13 травня, коли були визначені міста-кандидати на право прийняти матч турніру.

«На сьогодні ми задоволені прогресом, якого було досягнуто в Україні», - сказав М.КАЛЛЕН.