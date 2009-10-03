Всеукраїнський страйкбольний фестиваль відбудеться в пустелі

У Цюрупинському районі Херсонської області 3-4 жовтня в адміністративних межах селища Раденськ відбудеться всеукраїнський страйкбольний фестиваль «Пустеля 2009».

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації, проведення фестивалю має на меті розвиток туризму, активного відпочинку, прикладних видів спорту, та сприятиме популяризації ідеї створення Національного парку «Олешківські піски».

Орієнтовна кількість гравців - 200 осіб.

*** Страйкбол (Airsoft) - командна гра. Стрільба ведеться з точних пневматичних копій реальної бойової зброї, виготовлених із пластика і легкого сплаву, пластмасовими кульками калібру 6 мм і вагою від 0,12 до 0,43 г, які вилітають зі зброї зі швидкістю 90 м/с.