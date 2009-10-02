Ріо-де-Жанейро отримав право на Олімпаду-2016
21:05, 02 жовтня 2009Спорт
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Обійшовши Мадрид, Чикаго і Токіо
Ріо-де-Жанейро отримав право на проведення Олімпіади 2016 року.
Як передає Бі-Бі-Сі, після напруженого голосування в Міжнародному олімпійському комітеті містом, яке прийме у себе Олімпійські ігри 2016 року, названо Ріо-де-Жанейро.
Бразильське місто обійшло в боротьбі за це право столицю Іспанії, за нього було віддано більшість з 95 голосів.
Загалом на право проведення Олімпіади-2016 претендували чотири міста: Мадрид, Ріо-де-Жанейро, Токіо й Чикаго.
В результаті перших двох раундів голосування на спеціальній сесії Міжнародного олімпійського комітету в Копенгагені Чикаго і Токіо набрали найменшу кількість голосів.
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