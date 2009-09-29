Інтер втрачає очки у Казані

Команди обмінялися голами

У Казані закінчився матч групового раунду Ліги чемпіонів в групі F між місцевим Рубіном і Інтером (Мілан). Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27) Нагадаємо, що сьогодні також зіграють: Група E. Дебрецен - Ліон, Фіорентина - Ліверпуль Група F. Барселона - Динамо Група G. Уніря - Штутгарт, Рейнджерс - Севілья Група H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олімпіакос ... матчі яких розпочнуться за 10 хвилин.

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