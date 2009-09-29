Інтер втрачає очки у Казані

21:27, 29 вересня 2009
Спорт
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Команди обмінялися голами

У Казані закінчився матч групового раунду Ліги чемпіонів в групі F між місцевим Рубіном і Інтером (Мілан).

Рубін - Інтер 1:1 (Домінгес 11 - Станкович 27)

Нагадаємо, що сьогодні також зіграють:

Група E. Дебрецен - Ліон, Фіорентина - Ліверпуль

Група F. Барселона - Динамо

Група G. Уніря - Штутгарт, Рейнджерс - Севілья

Група H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олімпіакос

... матчі яких розпочнуться за 10 хвилин.

 

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