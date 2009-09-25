Динамо перемагає Зорю в Києві

Закінчився матч 8-го туру Чемпіонату України з футболу між київським Динамо і луганською Зорею.

Динамо - Зоря 2:0 (Мілевський 22 пен., Гіоане 70)

Динамо з 22 очками зберігає недосяжне лідерство: у Шахтаря 17 очок, у Дніпра і Таврії - по 14, у Металіста й Іллічівця - по 13.

Завтра тур продовжиться матчами Кривбас - Металург Д, Закарпаття - Дніпро і Металург З - Арсенал, а післязавтра: Іллічівець - Ворскла, Чорноморець - Карпати, Шахтар - Оболонь, Таврія - Металіст.