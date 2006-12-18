Шпаргалку голкіпера продадуть за 1 млн євро

08:10, 18 грудня 2006
Спорт
1108

"Чарівний" папірець допоміг німцям вийти до півфіналу Чемпіонату світу

Шпаргалку голкіпера футбольної збірної Німеччини Йєнса ЛЕМАННА, що допомогла німцям обіграти аргентинців і вийти до півфіналу Чемпіонату світу 2006 року, продадуть мінімум за 1 мільйон євро, а отримані гроші підуть на потреби дітей.

Як передає ІТАР-ТАРС, цей папірець, що спричинив стільки галасу, розміром 9 на 10 сантиметрів, де на основі скрупульозного аналізу було коротко і чітко вказано, як і куди звичайно пробивають пенальті провідні аргентинські футболісти, був наданий Й.ЛЕМАННОМ добродійній організації газети «Bild» «Серце для дітей». Організатори цього своєрідного аукціону закликали мільйони читачів видання взяти участь в гуманітарній акції, присилаючи свої пропозиції факсом або електронною поштою.

Наразі найбільша сума, з якою готовий розлучитися невідомий прихильник футболу заради володіння цим унікальним документом і одночасно надання фінансової допомоги дітям, становить 1 мільйон євро. Відповідні пропозиції можуть надходити електронною поштою.

Хто саме виявиться володарем заповітної шпаргалки німецького футбольного воротаря стане відомо під час проведення в прямому ефірі на державному телеканалі ЦДФ добродійної гала-вистави, присвяченої допомозі дітям. Очікується участь в цьому благородному заході, що проводиться вже в шосте, канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ.

В 2006 році добродійна організація «Серце для дітей» зібрала близько 9 мільйон євро, які були витрачені на потреби дітей по всьому світу, перш за все на проведення вартісних операцій, які врятували юні життя.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter