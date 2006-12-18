Шпаргалку голкіпера продадуть за 1 млн євро

Шпаргалку голкіпера футбольної збірної Німеччини Йєнса ЛЕМАННА, що допомогла німцям обіграти аргентинців і вийти до півфіналу Чемпіонату світу 2006 року, продадуть мінімум за 1 мільйон євро, а отримані гроші підуть на потреби дітей.

Як передає ІТАР-ТАРС, цей папірець, що спричинив стільки галасу, розміром 9 на 10 сантиметрів, де на основі скрупульозного аналізу було коротко і чітко вказано, як і куди звичайно пробивають пенальті провідні аргентинські футболісти, був наданий Й.ЛЕМАННОМ добродійній організації газети «Bild» «Серце для дітей». Організатори цього своєрідного аукціону закликали мільйони читачів видання взяти участь в гуманітарній акції, присилаючи свої пропозиції факсом або електронною поштою.

Наразі найбільша сума, з якою готовий розлучитися невідомий прихильник футболу заради володіння цим унікальним документом і одночасно надання фінансової допомоги дітям, становить 1 мільйон євро. Відповідні пропозиції можуть надходити електронною поштою.

Хто саме виявиться володарем заповітної шпаргалки німецького футбольного воротаря стане відомо під час проведення в прямому ефірі на державному телеканалі ЦДФ добродійної гала-вистави, присвяченої допомозі дітям. Очікується участь в цьому благородному заході, що проводиться вже в шосте, канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ.

В 2006 році добродійна організація «Серце для дітей» зібрала близько 9 мільйон євро, які були витрачені на потреби дітей по всьому світу, перш за все на проведення вартісних операцій, які врятували юні життя.