Матч «Динамо» - «Рубін» покаже Перший національний

Національна телекомпанія України придбала права на всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Про це Телекритиці повідомив перший віце-президент НТКУ Михайло Кобля.

Ціна угоди не розголошується - за словами Михайла Коблі, це комерційна таємниця.

Тож сьогодні Перший національний покаже матч «Динамо» (Київ, Україна) - «Рубін» (Казань, Росія). Початок трансляції - о 21:45.

Нагадаємо, права на Лігу Європи намагалася придбати ТРК «Україна», а на Лігу чемпіонів - ТЕТ. За словами директора каналу «Футбол» Олександра Денисова, «Україна» не змогла придбати права через завищену ціну. Подібна ситуація 27 серпня сталася з матчем Суперкубку УЄФА «Шахтар» - «Барселона», коли за право показу змагався телеканал «Україна», але не зміг придбати права на показ через завелику вартість і додаткові умови. Тоді матч теж вийшов на Першому національному.