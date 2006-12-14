Зідан отримав вищу державну нагороду (фото)

Колишній капітан збірної Франції з футболу Зінедін Зідан, який перебуває з візитом в Алжирі, отримав з рук президента країни Абдельазіза Бутефліки вищу державну нагороду – Орден Національних заслуг третього ступеня, передає АР.

Цю нагороду було запроваджено в 1984 році, її вручають за видатні заслуги в громадському, суспільному і військовому житті країни. Орден Національних заслуг вручається тільки громадянам Алжиру, за винятком глав іноземних держав і цивільних або військових осіб, діяльність яких сприяла підйому престижу Алжиру.

Глава Алжиру відзначив внесок французького футболіста в суспільне життя країни, його участь у добродійних проектах і підкреслив, що громадяни Алжиру поважають і захоплюються Зінедіном Зіданом. Колишній капітан збірної Франції має алжирське коріння – його батьки народилися і виросли в Алжірі.

Зідан прибув до Алжиру вперше за останні 20 років. Він узяв участь у відкритті дитячого відділення лікарні, будівництво якого фінансував сам. Він має намір також відвідати село, де росли його батьки. В Алжирі Зідан пробуде до п`ятниці, а потім вилетить до Франції.

Лента.ру