”Шахтар” купив собі нового воротаря
17:11, 13 грудня 2006Спорт
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Контракт підписали на 5 років
Сьогодні футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав п`ятирічний контракт із 22-річним воротарем полтавського клубу "Ворскла" і молодіжної збірної України Андрієм ПЯТОВИМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", трансфер А.ПЯТОВА становить 6 млн. 60 тис. грн.
У прес-службі акцентували, що за взаємною домовленістю клубів, до закінчення сезону 2006/07 рр. А.ПЯТОВ виступатиме за полтавську "Ворсклу" на правах оренди.
А.ПЯТОВ у сезоні 2006/07 зіграв 16 матчів, зокрема один матч за національну збірну України і 7 матчів - за збірну України U-21.
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