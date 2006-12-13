”Шахтар” купив собі нового воротаря

Сьогодні футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав п`ятирічний контракт із 22-річним воротарем полтавського клубу "Ворскла" і молодіжної збірної України Андрієм ПЯТОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", трансфер А.ПЯТОВА становить 6 млн. 60 тис. грн.

У прес-службі акцентували, що за взаємною домовленістю клубів, до закінчення сезону 2006/07 рр. А.ПЯТОВ виступатиме за полтавську "Ворсклу" на правах оренди.

А.ПЯТОВ у сезоні 2006/07 зіграв 16 матчів, зокрема один матч за національну збірну України і 7 матчів - за збірну України U-21.