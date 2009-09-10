Чемпіонат Європи з боксу пройде в Москві

Європейська конфедерація боксу (ЕВС) затвердила Москву місцем чемпіонату Європи 2010 року, рішення це було одностайним і, по суті, формальним, оскільки кандидатура столиці Росії розглядалася на безальтернативній основі.

Російська заявка залишилася єдиною після того, як 3 вересня інший претендент - Вірменія - офіційно повідомила ЕВС про зняття своєї кандидатури. Презентація російської заявки в Мілані в четвер пройшла успішно, повідомив РІА “Новости” виконавчий директор Федерації боксу Росії Володимир Сурков.

Чемпіонат Європи в Москві пройде з 21 по 30 травня 2010 р. Москва вже приймала чемпіонат Європи по боксу - в 1963 році.