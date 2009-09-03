Віталій Кличко запросив на свій бій пожежників

Український боксер-важкоатлет Віталій КЛИЧКО запросив американських пожежників на свій бій з Крісом АРРЕОЛОЮ, який відбудеться 26 вересня у Лос-Анджелесі.

Таким чином В.КЛИЧКО відзначив роботу пожежників, які останнім часом гасять сильні пожежі в Каліфорнії. Пожежникам виділено близько ста квитків, повідомляє Лента.руз посиланням на Associated Press.

У В.КЛИЧКА є будинок в Лос-Анджелесі, де він проживає, зокрема, коли готується до своїх поєдинків в цьому місті. За словами українця, пожежа не загрожувала його будинку, але з вікна він бачив, як пожежники боролися з вогнем.

У бою з К.АРРЕОЛОЮ Віталій КЛИЧКО захищатиме свій титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC (Всесвітня боксерська рада).