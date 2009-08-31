Шахтар і Динамо виграли матчі Чемпіонату

Сьогоднішніми матчами закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Зоря 3:1 (Левандовський 29, Жадсон 39, Кравченко 90+1 - Лазарович 9)

Динамо - Металург Д 3:1 (Нінкович 38, Ярмоленко 44, Шевченко 90+4 пен. - Танаса 42).

Нагадаємо, що раніше в турі були зіграні матчі:

Таврія - Ворскла 1:0 (Платон 56)

Металург З - Металіст 0:2 (Джексон 10, 84)

Карпати - Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнєцов 53, Батіста 90+1)

Закарпаття - Арсенал 2:1 (Давидов 36, Гомес 84 - Гусєв 65)

Чорноморець - Дніпро 0:1 (Гоменюк 81)

Кривбас - Іллічівець 0:2 (Ліма 75, Тищенко 90+1)

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Динамо зберігає лідерство з 16 очками, у Таврії і Шахтаря - по 13, у Металіста - 12 (Шахтар і Металіст мають гру у запасі).

Карпати і Дніпро - 11, Іллічівець - 10, Оболонь і Арсенал - по 9, Металург Д - 8, Ворскла - 6 очок.

Зоря і Металург 3 - по 4, Чорноморець і Закарпаття - по 3. У Кривбаса очок поки що немає.