Металіст залишає Лігу Європи
22:15, 27 серпня 2009Спорт
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Закінчився матч у Харкові
Закінчився матч-відповідь стадії плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між харківським Металістом і командою "Штурм" з австрійського міста Грац.
Металіст - Штурм 0:1. Перший матч 1:1.
Таким чином, до групового раунду проходить суперник української команди.
У матчі Аустрія - Металург Д почався додатковий час: команди повторили рахунок першої зустрічі 2:2. У Металурга через червону картку на одного гравця менше.
У матчі Ворскла - Бенфіка рахунок на цю хвилину не відкритий.
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