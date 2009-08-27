Металіст залишає Лігу Європи

Закінчився матч-відповідь стадії плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між харківським Металістом і командою "Штурм" з австрійського міста Грац.

Металіст - Штурм 0:1. Перший матч 1:1.

Таким чином, до групового раунду проходить суперник української команди.

У матчі Аустрія - Металург Д почався додатковий час: команди повторили рахунок першої зустрічі 2:2. У Металурга через червону картку на одного гравця менше.

У матчі Ворскла - Бенфіка рахунок на цю хвилину не відкритий.