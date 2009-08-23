Іванчук виграв шаховий турнір серії Гран-прі

Підсумкова таблиця

Український гросмейстер Василь Іванчук став переможцем шахового турніру серії Гран-прі в Джермуку (Вірменія). У завершальному 13-му турі Іванчук чорними фігурами здолав вірменина Володимира Акопяна. Угорець Петер Леко, який ділив лідерство з українцем, навпаки, зазнав поразки, здавшись на 78-му ході партії з Борисом Гельфандом (Ізраїль). Друге-третє місця з Гельфандом розділив вірменин Левон Аронян, який білими фігурами переміг росіянина Ернесто Інаркієва. Решта поєдинків 13-го туру закінчилася внічию: Дмитро Яковенко (Росія) - Євген Алексєєв (Росія), Павло Ельянов (Україна) - Рустам Касимжанов (Узбекистан), Сергій Карякін (Україна) - Гата Камський (США), Етьєн Бакро (Франція) - Іван Чепаринов (Болгарія). Підсумкова таблиця: Іванчук - 8,5 очок; Аронян, Гельфанд - по 8; Леко, Касимжанов, Алексєєв - 7,5; Карякін - 7; Ельянов - 6,5; Бакро, Камський - по 6; Акопян, Яковенко - 5; Інаркієв - 4,5; Чепаринов - 4. РІА "Новости"

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