Колесников: доки Суркіс володіє ”Динамо”, буде війна

Народний депутат Борис КОЛЕСНИКОВ заявляє, що доки Григорій СУРКІС володітиме клубом "Динамо" (Київ) і одночасно керуватиме українським футболом - "буде війна". Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на питання журналістів, чи можливо примирення між ним і Г.СУРКІСОМ.

"Ти володієш київським "Динамо" і керуватимеш українським футболом. Такого не буде ніколи. Доки це буде, буде війна", – сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він знову наголосив, що Г.СУРКІС - "не професіонал" і йому "потрібно спокійний піти у відставку".

Б.КОЛЕСНИКОВ також висловив незадоволення, що Г.СУРКІС "у Федерації футболу перетягнув на себе всі суддівські функції", але його “не можна критикувати, тому що нам не дадуть чемпіонат Європи-2012".