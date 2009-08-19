Експерти УЄФА похвалили Львів

Експерти УЄФА відзначили кваліфікований та комплексний підхід до підготовки «Плану мобільності» Львова, що розробляється у рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, такого висновку дійшли директор турніру Євро-2012 від УЄФА Мартін КАЛЛЕН, а також експерти УЄФА з транспортної інфраструктури, які розглянули оновлений проект «Плану мобільності» підготовки Львова до Євро-2012 під час візиту до Києва.

Начальник управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури Львівської міськради Олег ВІЛЮРА повідомив УНІАН, що головним завданням української сторони було продемонструвати експертам УЄФА необхідність тих змін, яких зазнає Львів у транспортній інфраструктурі для вдалого проведення чемпіонату та розвитку міста загалом.

За його словами, у результаті обговорення “Плану мобільності” експерти просили звернути особливу увагу на забезпечення транспортування футбольних туристів з Трускавця до Львова.

За словами О.ВІЛЮРИ, наступним етапом підготовки «Плану мобільності» стане його деталізація - визначення конкретних вулиць, які будуть задіяні для оперативного переміщення вболівальників і представників УЄФА.

«План мобільності» розроблено спільно з консорціумом німецьких компаній PTV AG-VCDB GMBH, які є партнерами міста у розробці транспортної стратегії розвитку Львова до 2030 року.

«План мобільності» отримав високу експертну оцінку консорціуму з технічної співпраці (GTZ), який працює над міською стратегією безпеки на дорогах.

Проект передбачає створення ефективної системи управління транспортними потоками у місті під час проведення змагань.

Серед спеціальних заходів, які впроваджуватимуться на час проведення Євро-2012: виділення окремих смуг для руху представників УЄФА, тимчасові обмеження руху, призначення чартерних автобусів для сполучення стадіонів приймаючих міст, а також для забезпечення швидкого переміщення гостей УЄФА між такими готелями, стадіоном, аеропортом і фан-зонами.