Чемпіон України з шахів проведе сеанс одночасної гри

24 серпня в День Незалежності у Черкасах відбудеться сеанс одночасної гри в шахи із чемпіоном України Володимиром ЯКИМОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, з чемпіоном України змагатимуться у черкаському парку «Перемоги».

Довідка УНІАН. В.ЯКИМОВ – представник фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”. 23-річний черкасець став на цьогорічному чемпіонаті України з шахів серед чоловіків найкращим із 91 учасника, серед яких було 5 міжнародних гросмейстерів та 26 міжнародних майстрів. Цей результат дає йому право претендувати на найвище в Україні звання гросмейстера, першого в Черкаській області. Загальні здобутки: п’ятиразовий чемпіон Черкаської області, багаторазовий призер чемпіонату України серед юніорів, бронзовий призер чемпіонату Європи (2001 р.), чемпіон України серед чоловіків (2009 р.).