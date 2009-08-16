МЮ почав захист титулу з перемоги
18:51, 16 серпня 2009Спорт
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Над новачком чемпіонату Англії
Чемпіон Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" почав захист титулу з перемоги над "Бірмінгемом", який цього сезону повернувся до Прем`єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля, гол забив Вейн Руні. Підопічні сера Алекса Фергюсона створили безліч моментів біля воріт орендованого у "Манчестер Сіті" Джо Харта, втратив шанс відкрити рахунок своїм м`ячам за "МЮ" і Майкл Оуен. Бірмінгемці, у свою чергу, могли покарати суперника за марнотратство, але манкуніанців виручив голкіпер Бен Фостер.
Перший тур Прем`єр-ліги завершує в неділю матч у Лондоні між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".
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