Результати 1-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі починає і виграє

Закінчилися сьогоднішні матчі 1-го туру англійської Прем`єр-ліги Челсі - Халл Сіті 2:1 (Дрогба 37, 90+2 - Хант 27) Астон Вілла - Віган 0:2 (Мартінес 31 - Кумас 56) Сток Сіті - Бернлі 2:0 (Шоукросс 19, Джордан 33 автогол) Болтон - Сандерленд 0:1 (Бент 5) Портсмут - Фулхем 0:1 (Замора 13) Блекберн - Манчестер Сіті 0:2 (Адебайор 3, Айрленд 90+2) Вулверхемптон - Вест Хем 0:2 (Ноубл 22, Апсон 69) Евертон - Арсенал 1:6 (Саа 90+2 - Денілсон 26, Вермален 37, Галлас 41, Фабрегас 48, 70, Едуардо 89) Завтра тур завершать МЮ - Бірмінгем і Тоттенхем - Ліверпуль.

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