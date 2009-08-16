Результати 1-го туру англійської Прем'єр-ліги
00:02, 16 серпня 2009Спорт
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Челсі починає і виграє
Закінчилися сьогоднішні матчі 1-го туру англійської Прем`єр-ліги
Челсі - Халл Сіті 2:1 (Дрогба 37, 90+2 - Хант 27)
Астон Вілла - Віган 0:2 (Мартінес 31 - Кумас 56)
Сток Сіті - Бернлі 2:0 (Шоукросс 19, Джордан 33 автогол)
Болтон - Сандерленд 0:1 (Бент 5)
Портсмут - Фулхем 0:1 (Замора 13)
Блекберн - Манчестер Сіті 0:2 (Адебайор 3, Айрленд 90+2)
Вулверхемптон - Вест Хем 0:2 (Ноубл 22, Апсон 69)
Евертон - Арсенал 1:6 (Саа 90+2 - Денілсон 26, Вермален 37, Галлас 41, Фабрегас 48, 70, Едуардо 89)
Завтра тур завершать МЮ - Бірмінгем і Тоттенхем - Ліверпуль.
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