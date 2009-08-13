Шовковський: дійсно, вийшло дуже дивно...

Голкіпер збірної України з футболу Олександр Шовковський в інтерв`ю висловився з приводу поразки від турків на своєму полі 0:3.

- "Цю поразку важко чимось пояснити. Ми допустили багато помилок в обороні, що, кінець кінцем, і вплинуло на результат. Я розумію розчарування уболівальників і сам переживаю разом з ними", - говорить Шовковський.

- "Три м`ячі у ворота нашої команди залетіли впродовж сімох хвилин. Що відбулося в цей період?" - дивувалися журналісти.

- "Дійсно, вийшло дуже дивно. Перший гол став результатом плутанини, і після кількох послідовних відскоків м`яч залетів у ворота. Вважаю, що в цьому моменті просто не пощастило. Коли турки забивали другий м`яч, ми не розібралися після подачі в штрафний майданчик. До третього гола привело моє невдале винесення м’яча і обрізка. Зараз навіть важко сказати, чому так вийшло".

Воротар не згоден з думкою, що збірній України не вистачило мотивації: "Я б не сказав, що нам не вистачало мотивації. Ми пропустили за вісім хвилин три м`ячі – це поки в голові не вкладається. Рахунок - на табло, і він невтішний для всіх нас – гравців, уболівальників, але, чому так вийшло, незрозуміло".

Щодо висновків з цієї гри Шовковський сказав наступне: "Спочатку з цією грою потрібно переспати, а потім вже робити висновки".

- "Здається, ви не дуже засмучені?"

- "Це неправда, просто я вмію приховувати свій настрій".

За словами голкіпера, результат матчу Білорусь - Хорватія, звичайно, додав негативних емоцій, але драматизувати ситуацію з шансами на ЧС-2010 Шовковський не схильний:

- "Ви хочете примусити мене робити глобальні висновки після сьогоднішньої гри. У спорті я живу сьогоднішнім днем і ставлю мету перемогти перед кожною майбутньою зустріччю. А шанси у збірної України є завжди".

Football.ua