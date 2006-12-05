Програмісти наближають смерть шахів?

Чемпіон світу з шахів Володимир КРАМНІК в останній, шостій партії з новітньою, десятою, версією комп`ютерної програми «Deep Fritz» поступився чорними фігурами. Отже, російський гросмейстер програв суперкомп`ютеру за підсумками шестираундового протистояння з рахунком 2 : 4.

Як передає РІА “Новости”, матч з шести партій відбувався у Бонні. Таким чином, гонорар В.КРАМНІКА за цей матч в 500 тисяч євро, який міг би подвоїтися у разі його перемоги, залишився без змін.

У 2002 році в Бахрейні російський гросмейстер вже змагався з сьомою версією “Deep Fritz”, і той поєдинок завершився внічию 4 : 4.

Відтоді потужність “Deep Fritz” серйозно зросла: десята версія дітища програмістів з Гамбурга була здатна підраховувати близько 8 мільйонів позицій в секунду проти "лише" 2,7 мільйона в 2002-му. У перекладі звичною мовою це означає, що машина здатна думати на дев`ять ходів вперед для обох суперників у середині партії, а в ендшпілі, коли кількість фігур на дошці за визначенням невелика, комп`ютер може заглядати ще далі. На думку низки аналітиків, людина вже практично вичерпала свої можливості в протистоянні з машиною за шахівницею.