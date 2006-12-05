Джекі Чану зламали ребра

Відомий гонконгський актор Джекі Чан знову потрапив до лікарні з травмою грудної клітки, повідомляє AP.

Інцидент стався на знімальному майданчику фільму "Година пік-3", де 52-річного актора вдарили дерев`яним столом із сталевими вставками. Чан намагався працювати попри біль, але продюсери фільму відправили його до лікарні.

Обстеження показало, що у актора зламані кілька кісток і пошкоджені внутрішні органи.

Джекі Чан зізнався, що йому було дуже боляче, оскільки удар влучив у те саме місце, куди його в березні вдарив ногою каскадер, не перевзутий у спеціальні черевики на м`якій підошві.

Лента.ру