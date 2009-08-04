Україна отримає від УЄФА бонуси за Євро-2009

Донеччина одержить грошові бонуси за рекордні показники відвідуваності матчів чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років, який проходив у Донецьку й Маріуполі з 21 липня по 2 серпня, повідомив експерт УЄФА Клаудіо Негроні журналістам в Донецьку.

"Так, бонуси будуть. Це новий рекорд порівняно з усіма матчами (юнацького чемпіонату Європи з футболу). Ми досягли багато. Спочатку говорили, що бонус буде після 40 тисяч (відвідувачів), а перейшли навіть за 100 тисяч", - сказав Негроні, не назвавши суму, на яку може розраховувати регіон.

Раніше заступник начальника управління моніторингу реалізації інвестиційних проектів і бюджетних програм Донецької обласної ради Наталія Шинкаренко зазначала, що "бонуси будуть витрачені на закупівлю м`ячів і оснащення дитячих спортивних шкіл".

Переможцем Євро-2009 стала збірна України, яка у фіналі перемогла англійців.

РІА "Новости"