Динамо розібралося з Кривбасом
20:50, 01 серпня 2009Спорт
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Настрій динамівцям зіпсувала гра рукою
Завершився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу в Кривому Розі, де київське Динамо практично без проблем розібралося з місцевим Кривбасом.
Кривбас - Динамо 1:3 (Бюлюкбаші 63 пен. - Єременко 18, Мілевський 61, Ярмоленко 90).
У Полтаві закінчився перший тайм матчу Ворскла - Шахтар. 0:1 - рахунок на 45-ій хвилині розмочив Разван Рац.
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