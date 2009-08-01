Динамо розібралося з Кривбасом

Завершився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу в Кривому Розі, де київське Динамо практично без проблем розібралося з місцевим Кривбасом.

Кривбас - Динамо 1:3 (Бюлюкбаші 63 пен. - Єременко 18, Мілевський 61, Ярмоленко 90).

У Полтаві закінчився перший тайм матчу Ворскла - Шахтар. 0:1 - рахунок на 45-ій хвилині розмочив Разван Рац.