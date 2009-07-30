Результати матчів Ліги Чемпіонів

Шахтар і Тімішоара зіграли внічию

Відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010 рр. Шахтар (Україна) - Тімішоара (Румунія) 2:2 Левадія (Естонія) – Дебрецен (Угорщина) 0:1 Вентспілс (Латвія) – БАТЕ (Білорусь) 1:0 Шериф (Молдова) – Славія (Чехія) 0:0 АПОЕЛ (Кіпр) – Партизан (Сербія) 2:0. Слован (Словаччина) - Олімпіакос (Греція) 0:2 Копенгаген (Данія) - Стабек (Норвегія) 3:1 Цюріх (Швейцарія) - Марібор (Словенія) 2:3 Ред Булл (Австрія) - Динамо Загреб (Хорватія) 1:1 Селтік (Шотландія) - Динамо Москва (Росія) 0:1 Спортинг Лісабон (Португалія) - Твенте (Голландія) 0:0 Актобе (Казахстан) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 0:0 Андерлехт (Бельгія) - Сивасспор (Туреччина) 5:0 Баки (Азербайджан) - Левські (Болгарія) 0:0 Спарта (Чехія) - Панатінаїкос (Греція) 3:1 Матчі у відповідь - 4-5 серпня. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів грають: - чемпіони країн, що займають 14-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Олімпіакос, Славія, Цюріх); - команди, що зайняли 2-і місця в чемпіонатах країн, що займають 7-15 місця (Тімішоара, Спортинг, Твенте, Андерлехт, Селтік, Сивасспор, Шахтар, Панатінаїкос, Спарта); - команда, що зайняла 3-е місце в чемпіонаті країни, що займає 6 місце в таблиці (Динамо, Москва) - команди, що вийшли з другого кваліфікаційного раунду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter