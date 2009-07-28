Луческу: «Шахтар» повністю готовий до поєдинку з «Тімішоарою»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ заявляє, що його команда повністю готова до завтрашнього матчу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з румунською «Тімішоарою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Окрім захисника Развана РАЦА, який набирає форму після травми, всі решта зможуть взяти участь у грі», - сказав М.ЛУЧЕСКУ, висловивши сподівання, що до матчу-відповіді з «Тімішоарою» Р.РАЦ буде в повній готовності.

М.ЛУЧЕСКУ також повідомив журналістам, що сам він сьогодні завершує курс лікування і повертається до повсякденних обов`язків.

«Я почуваюся добре, але все таки перебуваю під контролем лікарів. Сьогодні, сподіваюся, залишу лікарню назавжди», - сказав він.

За його словами, лікарі в один голос говорять, що він «може працювати, як і раніше, та слід уважніше прислухатися до свого організму».

Кажучи про свої очікування перед матчем з «Тімішоарою», М.ЛУЧЕСКУ зазначив, що «хотів би всі питання вирішити в Донецьку...». «Тому що в Тімішоарі на нас чекає заповнений стадіон: 35 тисяч уболівальників, які за свою команду вболіватимуть несамовито. Повірте, це найзапекліші уболівальники в Румунії», - відзначив М.ЛУЧЕСКУ.

Характеризуючи суперника, М.ЛУЧЕСКУ наголосив, що це «команда з мультинаціональним складом, добре підготовлена фізично, і будується на дисципліні і доброму тактичному вишколі».

На прохання журналістів уточнити, чи вийде завтра на поле захисник Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ, якого «Шахтар» може продати до «Барселони», М.ЛУЧЕСКУ прямо відповів, що «участь ЧИГРИНСЬКОГО в завтрашній грі виключає трансфер...». «Сподіваємося, що за ці два дні, сьогодні-завтра, питання вирішиться або так, або так», - припустив наставник «гірників».