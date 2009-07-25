Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо і Шахтар не втрачають очок

Завершилися сьогоднішні матчі другого туру Чемпіонату України з футболу. Динамо - Таврія 6:0 (Гусєв 10, 33, Мілевський 17, Корреа 47, Ярмоленко 62, Гільєрме 90). Іллічівець - Шахтар 0:2 (Адріано 7, 30) Дніпро – Металіст 2:0 (Калініченко 50, Селезньов 57). Нагадаємо, що вчора відбувся матч Чорноморець - Арсенал 1:3 (Васкес 39 - Воробей 10, Грицай 37, Хомін 51). Завтра тур завершать ігри: Металург З - Кривбас, Закарпаття - Ворскла, Оболонь - Зоря і Карпати - Металург Д.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter