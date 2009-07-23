У Кличка знову зірвався чемпіонський бій з Хеєм

Бій Віталія КЛИЧКА з Девідом ХЕЄМ запланований на 12 вересня у Франкфурті, не відбудеться. Причиною відміни поєдинку Д.ХЕЙ назвав невигідні умови контракту, які запропонувала йому команда КЛИЧКА.

У свою чергу менеджери старшого В.КЛИЧКА звинуватили у зриві переговорів промоутерів британського боксера, які повелися непрофесійно, пише "Газета по-киевски".

Д.ХЕЙ уже заявив, що планує зустрітися з чемпіоном світу за версією WBA Миколою ВАЛУЄВИМ. Ну а наступним суперником Віталія КЛИЧКА може стати американець Кріс АРРЕОЛЛА.

Як повідомляв УНІАН, На 20 червня ц.р. планувався бій британця Девіда ХЕЯ з братом Віталія, чемпіоном світу за версіями IBF і WBO Владимиром КЛИЧКОМ, але його було відмінено через травми Д.ХЕЯ.