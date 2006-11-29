У програму Олімпіади-2010 включили новий вид спорту - скі-крос (фото)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив включення у програму зимової Олімпіади-2010 у Ванкувері скі-кроса (різновид гірськолижного спорту на зразок фрістайлу). Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення було ухвалене у вівторок на засіданні виконкому МОК у Кувейті, про що журналістам повідомила віце-президент МОК Гунілла ЛІНДБЕРГ.

Водночас МОК відхилав пропозицію включити в програму Ігор-2010 жіночі змагання зі стрибків із трампліну, змішану естафету в біатлоні, командні змагання в бобслеї, скелетоні і санному спорті. Втім, представники МОК уточнили, що жіночі стрибки з трампліну в майбутньому можуть з`явитися в списку олімпійських видів спорту.