Визначився суперник «Шахтаря» в кваліфікації Ліги чемпіонів

Суперником донецького «Шахтаря» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА буде румунський клуб «Тімішоара».

Такі результати жеребкування, які відбулися сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському місті Ньон, повідомили в прес-службі «Шахтаря».

Перший поєдинок з двоматчевого протистояння володарі Кубка УЄФА проведуть 28 або 29 липня в Донецьку, а матч-відповідь – 4 або 5 серпня в Румунії.