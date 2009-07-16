Луческу переніс інфаркт

Головний тренер ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ в даний час проходить курс лікування у клініці м. Донецька після перенесеного в Швейцарії інфаркту. Про це сьогодні розповів журналістам генеральний директор «Шахтаря» Сергій ПАЛКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, те, що М.ЛУЧЕСКУ в Швейцарії переніс інфаркт «на ногах», стало відомо лише в Донецьку. Занедужавши в останні дні зборів, М.ЛУЧЕСКУ проконсультувався з лікарями. Вони попросили тренера обмежити участь у тренуваннях. Проте М.ЛУЧЕСКУ відмовився, не пропустив жодного тренування і навіть написав лікарям довідку, що не має до них претензій.

«Лікар запропонував йому підписати довідку, що претензій до нього М.ЛУЧЕСКУ не має. Він підписав її зі словами: «Я повертаюся на тренування», - розповів С.ПАЛКІН.

Він відзначив, що в клубі розцінюють такий вчинок як прояв «мужності, що межує із самопожертвою, – для команди, для клубу, для уболівальників».

«Це говорить про те, що душею і тілом М.ЛУЧЕСКУ завжди переживав за клуб, команду, ситуацію. Величезне йому спасибі за це», - сказав гендиректор ФК "Шахтар".

Він доповнив, що клуб пропонував М.ЛУЧЕСКУ обстежуватися в Швейцарії, але тренер відмовився, і «вважав за краще пройти курс лікування в Донецьку».

С.ПАЛКІН зауважив, що, повернувшись до Донецька, «ми одразу попросили його пройти обстеження, запросили найкращих докторів України на чолі з Тетяною БАХТЄЄВОЮ» (голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я - УНІАН), які рекомендували М.ЛУЧЕСКУ пройти курс лікування протягом двох тижнів.

«Лікарі попросили його не хвилювати два тижні. Ми до цього ставимося серйозно, тому на матч відкриття чемпіонату 18 липня в Донецьку з «Кривбасом» М.ЛУЧЕСКУ не приїде», - повідомив С.ПАЛКІН.

Він також відзначив, що «хотілося б подякувати лікарям за те, що вони зробили все можливе і дали нам гарантії, що за два тижні Містер “стане до строю».

С.ПАЛКІН завірив, що зараз М.ЛУЧЕСКУ почувається нормально: "Я розмовляв з ними позавчора, і вчора».

«Я коли вчора був у нього в лікарні, він мене завірив, що готовий йти тренувати команду, дивувався, чому лікарі його затримують. Його бажання зрозуміле: початок сезону, серйозні завдання поставлені перед командою, він переживає за свою справу», - підсумував гендиректор «Шахтаря».