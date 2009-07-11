Гроші на Євро-2012 витрачаються на сторонні цілі

Бюджетні кошти Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року витрачаються на об`єкти і заходи, які не мають стосунку до чемпіонату, пише газета «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела.

Так, за інформацією джерел газети, в Міністерстві у справах сім`ї, молоді і спорту немає документів, які обгрунтовують включення раніше незапланованих до будівництва об`єктів в програму Євро-2012.

Зокрема, відсутнє обгрунтування включення в програму спорудження на території, що належить приватній фірмі, Національного олімпійського центру підготовки з ігрових видів спорту з центром спортивної медицини і антидопінговим центром у селі Гореничі Київської області. На будівництво цього центру заплановано витратити 448,2 млн. грн. бюджетних коштів, торік було виділено 38,6 млн. грн.

Джерела також поінформували про ініціативу Міністерства охорони здоров`я направити 6,5 млн. грн. держпрограми на капітальний ремонт гуртожитків медичних навчальних закладів і центрів післядипломної освіти. Ще 20 млн. грн. Мінохоронздоров`я вирішило передати реабілітаційно-діагностичному центру в Краматорську Донецької області. Жодний із зазначених об`єктів не входить до переліку медичних установ, які повинні обслуговувати чемпіонат.

Крім того, як повідомляють джерела видання, за рік Міністерство освіти і науки так і не змогло розробити і затвердити деталізований план освоєння виділених програмою Євро-2012 коштів. Планувалося, що МОН витратить 20 млн. грн. з держбюджету на будівництво нових гуртожитків і 2,6 млн. грн. - на заходи, пов`язані з правами інтелектуальної власності УЄФА.

При цьому бюджетні кошти МОН витрачало на власний розсуд - 4,75 млн. грн. були направлені не на будівництво шести нових гуртожитків, як передбачено програмою, а на реконструкцію і ремонт старих, які не прийматимуть гостей чемпіонату, зазначає газета. За підрахунками експертів, загалом на підготовку «спальних місць» для гостей було використано лише 34% коштів, виділених у рамках програми Євро-2012.

Що стосується захисту інтелектуальної власності УЄФА, в рамках програми Євро-2012 всупереч законодавству МОН одержало 700 тис. грн. бюджетних коштів на проведення експертизи заявок щодо реєстрації прав на інтелектуальну власність УЄФА. Проте такі роботи, відповідно до українського законодавства, повинні виконуватися за рахунок коштів, сплачених заявниками, наголошує «Дзеркало тижня».