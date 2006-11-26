Результати матчів 16 туру Чемпіонату України з футболу
20:05, 26 листопада 2006Спорт
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Матч "Кривбас" - "Шахтар" відбудеться завтра
"Чорноморець" (Одеса) - "Динамо" (Київ) 2 : 3
голи: Даниловський (3), Гілазєв (90) - Родріго (11 п.), Гавранчич (16), Мілевський (73)
"Іллічівець" (Маріуполь) - "Таврія" (Сімферополь) 1 : 0
гол: Левіга (12)
"Зоря" (Луганськ) - "Харків" (Харків) 0 : 1
гол: Гладкий (23)
"Металург" (Запоріжжя) - "Карпати"(Львів) 1 : 2
голи: Перішич (5) - Батіста (32), Іщенко (63)
"Металіст"(Харків) - "Сталь" (Алчевськ) 1 : 0
гол: Окуново (33)
"Металург" (Донецьк) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1 : 1
голи: Бансе (19 п.) - Мелащенко (1)
"Арсенал" (Київ) - "Ворскла" (Полтава) 1 : 0
гол: Ярошенко (62)
"Кривбас" (Кривий ріг) - "Шахтар" (Донецьк) матч відбудеться 27/11
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