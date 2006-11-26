Результати матчів 16 туру Чемпіонату України з футболу

20:05, 26 листопада 2006
Спорт
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Матч "Кривбас" - "Шахтар" відбудеться завтра

"Чорноморець" (Одеса) - "Динамо" (Київ)  2 : 3  

голи: Даниловський (3), Гілазєв (90) - Родріго (11 п.), Гавранчич (16), Мілевський (73)

"Іллічівець" (Маріуполь)  - "Таврія" (Сімферополь)  1 : 0  

гол: Левіга (12)

"Зоря" (Луганськ) - "Харків" (Харків)  0 : 1 

гол: Гладкий (23)

"Металург" (Запоріжжя) - "Карпати"(Львів)  1 : 2  

голи: Перішич (5) - Батіста (32), Іщенко (63)

"Металіст"(Харків) - "Сталь" (Алчевськ)  1 : 0  

гол: Окуново (33)

"Металург" (Донецьк) - "Дніпро" (Дніпропетровськ)  1 : 1  

голи: Бансе (19 п.) - Мелащенко (1)

"Арсенал" (Київ) - "Ворскла" (Полтава)  1 : 0  

гол: Ярошенко (62)

"Кривбас" (Кривий ріг) - "Шахтар" (Донецьк)  матч відбудеться 27/11   

 Динамо Київ від Шурика

 

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