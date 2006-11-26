Результати матчів 16 туру Чемпіонату України з футболу

Матч "Кривбас" - "Шахтар" відбудеться завтра

"Чорноморець" (Одеса) - "Динамо" (Київ) 2 : 3 голи: Даниловський (3), Гілазєв (90) - Родріго (11 п.), Гавранчич (16), Мілевський (73) "Іллічівець" (Маріуполь) - "Таврія" (Сімферополь) 1 : 0 гол: Левіга (12) "Зоря" (Луганськ) - "Харків" (Харків) 0 : 1 гол: Гладкий (23) "Металург" (Запоріжжя) - "Карпати"(Львів) 1 : 2 голи: Перішич (5) - Батіста (32), Іщенко (63) "Металіст"(Харків) - "Сталь" (Алчевськ) 1 : 0 гол: Окуново (33) "Металург" (Донецьк) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1 : 1 голи: Бансе (19 п.) - Мелащенко (1) "Арсенал" (Київ) - "Ворскла" (Полтава) 1 : 0 гол: Ярошенко (62) "Кривбас" (Кривий ріг) - "Шахтар" (Донецьк) матч відбудеться 27/11 Динамо Київ від Шурика

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