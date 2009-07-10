Безпеку Євро-2009 забезпечуватимуть близько 1500 міліціонерів

У Донецьку й Маріуполі безпеку проведення матчів і заходів чемпіонату Європи з футболу 2009 року серед юнаків до 19 років забезпечуватимуть близько 1,5 тис. правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції з питань проведення Євро-2009 повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Олександр ТРЕТЯК.

За його словами, керівництво області дуже серйозно поставилося до виконання вимог безпеки для учасників і гостей чемпіонату.

Він підкреслив, що одним із основних критеріїв відбору правоохоронців для роботи на заходах Євро-2009 стало знання іноземної мови.

Довідка УНІАН. Фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Евро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні. Містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 намічено на 21 липня 2009 року, фінальний матч і закриття - на 2 серпня 2009 року.

У фіналі візьмуть участь 8 команд, включаючи національну молодіжну збірну України. За результатами жеребкування юнацькі збірні команди України, Словенії, Англії, Швейцарії прийме Донецьк, а Франції, Сербії, Туреччини та Іспанії – Маріуполь.

Організатори чемпіонату розраховують на приїзд із-за кордону до 5 тис. зарубіжних гостей.