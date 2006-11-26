Роналдіньйо забив найкрасивіший гол у кар`єрі (фото)

Лідер іспанської "Барселони" Роналдіньйо Гаушу приніс перемогу своєму клубу в матчі чергового туру чемпіонату Іспанії проти "Вільяреала". Бразилець забив два м`ячі, а його команда виграла з рахунком 4:0, збільшивши свій відрив від "Севільі", що йде на другому місці, до чотирьох очок.

Другий гол у ворота "Вільяреала" став, за словами Роналдіньйо, найкрасивішим у його кар`єрі. За три хвилини до фінального свистка він одержав м`яч у штрафному майданчику суперників, обробив його і ударом в падінні через себе вразив сітку воріт Маріано Барбоси.

"Все вийшло саме собою, - цитує Роналдіньйо агентство Reuters. – З дитинства я мріяв забити саме такий гол. Тепер, коли ця мрія збулася, я хочу вразити ворота суперників ударом з центру поля".

Вболівальники на стадіоні "Ноу Камп", партнери по команді і тренерський штаб "Барселони" аплодисментами вітали гол Роналдіньйо. "Другий гол Роналдіньйо – це просто диво", - відзначив наставник каталонської команди Франк Райкаард.

Лента.ру