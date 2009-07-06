Форвард збірної України з футболу Андрій Воронін потрапив у немилість до наставника «Ліверпуля».

Головний тренер «мерсесайдців» Рафаель Бенітес виставив нападника на трансфер, повідомляє ICTV.

У послугах Андрія зацікавлена берлінська «Герта», за яку він грав минулого сезону на правах оренди. Однак поки що невідомо скільки німцям коштуватиме українець. Бенітес розпочав масштабне переформування складу і гроші від продажу колишніх гравців витратить на підсилення команди. Окрім Вороніна із Енфілд Роуд попрощаються також Раян Бабель та Хаві Алонсо.