Воронін потрапив у немилість до наставника «Ліверпуля»
11:16, 06 липня 2009Спорт
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Бенітес розпочав переформування складу
|Андрій Воронін
Головний тренер «мерсесайдців» Рафаель Бенітес виставив нападника на трансфер, повідомляє ICTV.
У послугах Андрія зацікавлена берлінська «Герта», за яку він грав минулого сезону на правах оренди. Однак поки що невідомо скільки німцям коштуватиме українець. Бенітес розпочав масштабне переформування складу і гроші від продажу колишніх гравців витратить на підсилення команди. Окрім Вороніна із Енфілд Роуд попрощаються також Раян Бабель та Хаві Алонсо.
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