Суркіс не готовий викупити трансфер Шеви

00:39, 06 липня 2009
Спорт
1645

На підході черговий бразилець?

Ігор Суркіс і Андрій Шевченко під час тренування на базі в Конча-Заспі. 2 вересня
Президент ФК “Динамо” Київ Ігор Суркіс заявив, що не готовий викупити трансфер Андрія Шевченка. Про це пише газета “Сегодня”. Як повідомлялося раніше, київський клуб вельми вдало продав форварда Ісмаеля Бангура французькому “Ренну”. Чи займе його місце в атаці «Динамо» Шевченко наразі не зрозуміло.

«Його трансфер викупляти я не готовий. А створити йому хороші умови — зняти заміський будинок, влаштувати тут його сім`ю, дати фінансову складову, підписати контракт на три роки я готовий, — сказав Ігор Суркіс. — Плюс даю йому можливість очолити команду після відходу Газзаєва. Зараз Андрій відпочиває і повністю відключений від футболу. Повернеться в «Челсі», і, може, ближче до середини місяця щось проясниться. Може, Анчелотті йому скаже: «Залишайся, ти мені потрібен».

Якщо не на зарплату Шеві, то 11 мільйонам від «Ренна» «Динамо», схоже, у будь-якому випадку знайде швидке застосування. За інформацією Gazeta Esportiva, кияни запропонували 4 млн. євро володареві Кубка Бразилії «Корінтіансу» за 22-річний Марсело Олівейру. Це і є той самий лівий крайній, яке бракує Газзаєву. Нагадаємо, неділю тому «Динамо» за 4,5 млн. євро купило центрального захисника Леандро Алмейду з «Атлетіко Мінейро». Услід за ним Марсело може стати вже п`ятим бразильцем у команді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter