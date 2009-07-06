Суркіс не готовий викупити трансфер Шеви

Президент ФК “Динамо” Київ Ігор Суркіс заявив, що не готовий викупити трансфер Андрія Шевченка. Про це пише газета “ Сегодня ”. Як повідомлялося раніше, київський клуб вельми вдало продав форварда Ісмаеля Бангура французькому “Ренну”. Чи займе його місце в атаці «Динамо» Шевченко наразі не зрозуміло.

«Його трансфер викупляти я не готовий. А створити йому хороші умови — зняти заміський будинок, влаштувати тут його сім`ю, дати фінансову складову, підписати контракт на три роки я готовий, — сказав Ігор Суркіс. — Плюс даю йому можливість очолити команду після відходу Газзаєва. Зараз Андрій відпочиває і повністю відключений від футболу. Повернеться в «Челсі», і, може, ближче до середини місяця щось проясниться. Може, Анчелотті йому скаже: «Залишайся, ти мені потрібен».

Якщо не на зарплату Шеві, то 11 мільйонам від «Ренна» «Динамо», схоже, у будь-якому випадку знайде швидке застосування. За інформацією Gazeta Esportiva, кияни запропонували 4 млн. євро володареві Кубка Бразилії «Корінтіансу» за 22-річний Марсело Олівейру. Це і є той самий лівий крайній, яке бракує Газзаєву. Нагадаємо, неділю тому «Динамо» за 4,5 млн. євро купило центрального захисника Леандро Алмейду з «Атлетіко Мінейро». Услід за ним Марсело може стати вже п`ятим бразильцем у команді.