Арбітр помер від удару м'ячем у голову під час гри в крикет

Трагедією завершився суботній матч чемпіонату Південного Вельсу з крикету в першому дивізіоні між командами "Суоніи" і "Ллангеннех": 72-річний суддя Алкуїн Дженкінс помер після того, як м`яч, пущений одним з гравців, влучив йому в голову, інформує Бі-Бі-Сі.

Як повідомляється, потерпілий був негайно доставлений до найближчої лікарні, де помер, не приходячи до тями.

Почесний президент Асоціації крикету Південного Вельсу Нейл Хоббз, коментуючи сумний інцидент, розповів, що Дженкінс, який віддав крикету чверть століття, був одним з найпопулярніших арбітрів у регіоні.

"Це одна з найнеймовірніших ситуацій, яку тільки можна уявити на полі для крикету", - заявив Хоббз, також назвавши смерть Дженкінса "великою трагедією".

За свідченням президента "Суонсі" Стіва Девіса, перед своєю останньою в житті грою досвідчений суддя зізнався йому, що дуже любить обслуговувати матчі на домашній арені цього клубу, "Сент Геленс".

Поліція Південного Вельсу не знайшла в обставинах смерті арбітра нічого настільки підозрілого, щоб слід було почати кримінальне розслідування.

РІА “Новости”