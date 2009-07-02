УЕФА дозволив футбольним арбітрам «закривати» матчі за расистські кричалки

Виконком УЕФА на своєму засіданні у Вільнюсі затвердив нові правила роботи арбітрів, згідно яких судді отримали право зупиняти матчі за расистські кричалки і інші прояви расизму з боку уболівальників. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

За новими правилами, суддя має право тимчасово припинити гру і звернутися до фанатів з попередженням. Якщо расистські витівки не припиняться, арбітр зможе удруге зупинити гру - на п`ять - десять хвилин. Якщо після відновлення матчу уболівальники продовжуватимуть викрикувати расистські образи, суддя має право остаточно припинити матч.

Покарання за прояви расизму на стадіонах - такі, як дискваліфікація стадіону, штрафи тощо - виноситимуть дисциплінарні органи УЕФА.