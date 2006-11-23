Ліга Чемпіонів: результати матчів середи і ситуація в групах

В середу відбулися матчі п`ятого туру футбольної Ліги чемпіонів.

У групі А в Бремені німецький "Вердер" завдяки голу Пера Мертезакера (першому в Лізі чемпіонів для цього захисника) переграв лондонський "Челсі" - 1:0. В іншому матчі іспанська "Барселона" в Софії переграла безнадійного аутсайдера - болгарський "Левські" - 2:0. Голи у каталонців забили Людовик Жюлі і Андрес Іньєста.

Перед завершальним туром у "Челсі" і "Вердера" по 10 очок, "Барса" має в своєму активі 8 очок, а "Левські" - 0. "Челсі" вже гарантував собі місце в 1/8 фіналу ("аристократи" за додатковими показниками випереджають "Вердер" в турнірній таблиці), в той час як бременців влаштує нічия в 6-му турі в Барселоні.

У групі В італійський "Інтер" вдома з рахунком 1:0 переграв португальський "Спортінг".

Єдиний гол у цій зустрічі на 36-ій хвилині забив Ернан Креспо. Перемога з мінімальним рахунком вивела "Інтер" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше в середу "Спартак" на своєму полі внічию з рахунком 2:2 завершив матч з німецькою "Баварією", що достроково гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу. Голи забили: Максим Калініченко і Радослав Ковач за "Спартак" і два голи на свій рахунок записав Пісарро.

Таким чином, перед завершальним туром у групі В Ліги чемпіонів лідирує "Баварія" (11 очок), на другому місці йде "Інтер" (9), третій - "Спортінг" (5), а на рахунку "Спартака" тільки 2 очки. У 6-му турі німці і італійці позмагаються за перше місце в групі, а російський клуб вирушить до Португалії за перемогою, яка може вивести його на третє місце і в Кубок УЕФА.

У групі С ситуація визначена: "Ліверпуль", що виграв з рахунком 2:0 вдома у голландського ПСВ "Ейндховена" (голи на рахунку Стівена Джеррарда і Пітера Крауча), гарантував собі перше місце в групі, тоді як клуб з Нідерландів - другий. У змаганні за третє місце і вихід до Кубку УЕФА французький "Бордо" з рахунком 3:1 вдома виграв у турецького "Галатасарая".

Становище команд у групі С перед завершальним 6-м туром, який, втім, може змінити тільки очки, але не розташування команд, виглядає так: "Ліверпуль" 13 очок, ПСВ "Ейндховен" - 10, "Бордо" - 4, "Галатасарай" - 1.

Нарешті, в групі D свою першу перемогу на цьому етапі здобув донецький "Шахтар".Український клуб на своєму полі з рахунком 1:0 виграв у італійської "Роми" і одержав шанс позмагатися за продовження виступів у єврокубках. Нічия в останньому турі на виїзді з грецьким "Олімпіакосом" виведе "Шахтар" до Кубку УЕФА, а перемога укупі з поразкою "Роми" вдома від іспанської "Валенсії" - в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Валенсія" ж, перегравши удома з рахунком 2:0 "Олімпіакос", набрала 13 очок і гарантувала собі перше місце в групі. На рахунку "Роми" залишилося 7 очок, у "Шахтаря" стало 5, а в "Олімпіакоса" як і раніше 2 очки.

Матчі завершального 6-го туру групового етапу у восьми групах Ліги чемпіонів відбудуться 5 і 6 грудня.

РІА "Новости"

Фото AP і AFP