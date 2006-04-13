Провідний футбольний клуб Італії виставляють на продаж

Власник одного з найпопулярніших футбольних клубів Італії, "Інтера", Массімо Моратті ухвалив рішення продати команду. Керівнику набридли постійні невдачі клубу, не зважаючи на численні придбання, які робляться перед початком кожного сезону.

"Якщо хтось може управляти "Інтером" краще за мене і має бажання присвятити себе команді, чому я повинен бути проти? - питає Моратті, який став власником клубу в 1995 році. - Треба бути прагматичним. Я не збирався працювати тут вічно і повинен розглянути можливість продажу "Інтера".

Відзначимо, що до 2004 року Моратті був ще і президентом клубу, але потім поступився цим постом Джачинто Факетті. За час правління Моратті "Інтер" виграв лише два трофеї - Кубок УЕФА в 1998 році і Кубок Італії в 2005-у.

Цього сезону команда втратила шанси на перемогу в чемпіонаті країни, вилетіла з Ліги чемпіонів, але може знов виграти національний Кубок - у фіналі "Інтер" зіграє з "Ромою”.

Лєнта.ру